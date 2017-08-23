Сьогодні - День державного прапора України. Програма святкувань у Львові

Сьогодні, 23 серпня, українці відзначають День державного прапора.

У Львові розпочнуться патріотичні святкування 23 серпня з церемонії підняття Державного стягу навпроти Львівської ОДА о 9-й ранку. Підніматиме головний прапор Львівщини донька загиблого в АТО військовослужбовця.

Одразу опісля, у парку «На Валах» розпочнеться благодійна Фотосушка «Моя Незалежність». Тут придбавши одне із двох сотень фото, які надали професійні фотографи та аматори, взамін за світлину просять залишати канцтовари, які напередодні початку навчального року передадуть потребуючим дітям Львівщини.

Об 11.00 відбудеться урочисте віче біля меморіалу УГА, пізніше, уже об 11:25 – запалення лампадок та покладання квітів до могил загиблих Героїв АТО, Героїв, що загинули під час Революції Гідності та борців за волю України на Личаківському кладовищі.

Святкування Дня Прапора передбачає нагородження переможців інтернет-конкурсу #UA26 о 20.00 у парку «На Валах», опісля – розпочнеться показ фільму «Політ золотої мушки» просто неба.

У сам День Незалежності упродовж дня у всіх храмах області відбуватимуться молебні «За Україну».

Опівдні розпочнеться день відкритих дверей в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тут демонструватимуть зразки бронетанкової та стрілецької зброї, навчально-матеріальну базу та виступатиме Військовий оркестр Національної академії сухопутних військ. Триватиме день відкритих дверей до 17.00.

Об 11:30 на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченкові розпочнеться перший етап просвітницької інтерактивної акції «Творимо історію разом». В той же час на площі біля пам’ятника Степану Бандері стартуватиме велопробіг, він фінішуватиме на площі біля пам’ятника Шевченку. О 12.00 до пам’ятника Кобзареві керівництво області та громадськість покладуть квіти.

Опісля і до 13:00 тут відбудеться другий етап інтерактивної акції «Творимо історію разом». Так усі охочі зможуть долучитись до складання пазлів «Герої», подивитись на показові бої лицарів епохи середньовіччя та показовий виступ з бойового гопака.

Для любителів пофотографуватись передбачена фотозони «Епохи державності» у 4-х локаціях.

Увечері, з 17:00 до 19:00 на площі біля пам’ятника Т. Шевченку Львівська Державна Академічна чоловіча хорова капела «Дударик» виконає Державний Гімн України та Акафіст до Пресвятої Богородиці. Усі учасники будуть одягнуті у військову форму і маршируватимуть.

Завершуватиме святкування 26-го Дня народження країни масштабне мистецьке дійство. Розпочнеться воно о 20.00 на площі біля будівлі Львіського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької. У його межах передбачений показ мод, концерт, а також багато інших атракцій.