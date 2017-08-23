СБУ закликає українців не їхати на заробітки у Росію

Ситуація з українцями, яких російські спецслужби мали намір використовувати для здійснення терактів на території РФ для подальшої дискредитації України, могла мати серйозні негативні наслідки не лише для України, але й загалом для європейської безпеки, вважає глава СБУ Василь Грицак, інформує «Інтерфакс-Україна».

“Ця інформація має надзвичайну важливість, як ми вважаємо, оскільки вона стосується не лише України, а й могла мати катастрофічні наслідки для європейської безпеки”, – сказав глава СБУ в середу на зустрічі з журналістами в Києві.

Він звернув увагу, що нещодавно російські спецслужби фактично готували провокацію. “Швидше за все, це наше припущення … Мав бути обов’язково якийсь великий теракт або диверсія зі значними жертвами, а у всіх наступних місцях могла бути знайдена вибухівка або “закладки”, хімічні речовини, аналогічні тим, які могли знайти на дні рюкзаків (в українців – ІФ)”, – розповів глава СБУ.

В.Грицак розповів, що українців, яких намагалася використовувати ФСБ, планували звинуватити не лише у терактах: в одній з інструкцій “йдеться про знищення людини нібито на замовлення прокурора Самарської області”.

Глава СБУ наголосив, що спецслужби РФ як мінімум дві групи направили до Росії для “відпрацювання вистави з можливою підготовкою українськими громадянами – “АТОшниками” диверсій і терактів на території Російської Федерації”.

“Ми не впевнені, що ми взяли усіх членів групи. Ми затримали людину, звуть його Ігор, і він підтвердив, що грав роль куратора групи, яка виїжджала до Росії”, – сказав В.Грицак.

“Ми витягли на світ той факт, що російські спецслужби готували жахливі провокації, жахливі речі з людськими жертвами на своїй території, щоб потім це використовувати як старт для атаки на Україну … Я не хочу фантазувати, які речі могли трапитися вже сьогодні, напередодні або під час святкування Дня Незалежності України, якби нам не вдалося швидко відреагувати і розслідувати цю справу “, – зазначив він.

За приблизними даними, розповів В.Грицак, близько 2 млн українців перебувають на території РФ на заробітках.

“Ми проводимо контррозвідувальну роботу після їх повернення, проводимо так звані контррозвідувальні опитування, і ми вражені кількістю, так званих, вербувальних підходів до простих українців: не обов’язково це мають бути кваліфіковані працівники … ми вражені кількістю вербувальних підходів і завданнями, які ставить перед ними РФ”, – додав В.Грицак.

Він звернувся до українців: “Росія веде активне агентурне проникнення в Україну. Я звертаюся до українців … прошу: будь ласка, це неправильно зараз їхати на заробітки до Росії. Я зрозумію нашого громадянина, який поїде на заробітки до Польщі, країн Балтії, Європи, але не до Росію…”

За його словами, люди, які їдуть на заробітки до РФ, можуть бути “явно або наосліп використані для постановок російських спецслужб”.

“Я даю слово, що тут (в історії з українцями, яких російські спецслужби наосліп намагалися використовувати для здійснення терактів на території РФ для подальшої дискредитації України – ІФ) немає нічого нашого, чогось придуманого. Ми не вигадували цей сценарій, але ми шоковані цим усім, які межі вже перейшла спецслужба РФ”, – підсумував В.Грицак.

Як повідомлялося, 17 серпня глава СБУ на брифінгу повідомив, що ФСБ Росії “втемну” використовує громадян України – учасників АТО, у своїх операціях. В.Грицак зазначив, що керівники цього центру отримали завдання від ФСБ підібрати з числа колишніх воїнів АТО – громадян України, кандидатів для нібито заробітків у Росії. І як посередників залучили двох громадян України.

“Трьом колишнім учасникам АТО, а саме Бондарю Юрію, Морозову Сергію та Юркевичу Станіславу, жителям Дніпропетровської області, посередники запропонували виїхати до Москви на незначні будівельні роботи, за це отримати гарну винагороду… Саме на цих колишніх військовослужбовців планували повісити власноруч підготовлену, як ми вважаємо, диверсії або теракти в Москві і не лише в Москві “, – сказав В.Грицак.

Перед відправкою до РФ вербувальники забрали у завербованих громадян України посвідчення учасників АТО. В.Грицак також зазначив, що перебування українців на російській території фіксувалося на відеокамеру від моменту їх виїзду до Росії. За його словами, екс-військовослужбовців змусили здати свої документи.

Глава СБУ також розповів, що їм були видані мобільні телефони, сумки з інструментами і одяг. Надалі, за словами В.Грицака, це мало бути використано як доказ підготовки Україною терактів у Москві.

Фото: bug.org.ua