На відпочинок до Польщі зі Львова вирушить 30 дітей загиблих воїнів АТО

Ротарі Клуб «Львів» разом з Ротарі Клубом «Краків» організували благодійну акцію для реабілітації та відпочинку дітей, загиблих воїнів АТО. Про це Львівському порталу повідомляють ініціатори поїздки.

Протягом 25 серпня – 4 вересня 30 хлопчиків та дівчат віком 8-13 років перебуватимуть в Польщі, де ознайомляться з життям та культурою наших сусідів, відвідають музеї та пам`ятки архітектури м.Кракова і околиць, а також весело проведуть час на березі Балтійського моря в місті Lukecin.

Так, післязавтра вранці діти вирушать у подорож автобусом із Львівського залізничного вокзалу. В Польщі діти проживатимуть в сім’ях ротарійців Кракова та Ярослава, а також на базі відпочинку Краківської гірничої академії на Балтійському морі.

В поїздці дітей буде супроводжувати група з п’яти осіб в складі представника Ротарі Клубу «Львів», отця-капелана церкви «Петра і Павла», лікаря-педіатра, лікаря-психолога та волонтера благодійного центру при церкві «Петра і Павла».

Польська сторона організувала харчування та проживання дітей на весь час перебування дітей на території Польщі, різні розважальні акції та атракціони, а також подарунки для дітей.

Фото: ДОДА