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На Липинського затримали чоловіка з пакетом макової соломки

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У Львові працівники Управління протидії наркозлочинності затримали чоловіка з маковою соломкою та марихуаною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Раніше судимого 59-річного мешканця одного з сіл Жовківського району правоохоронці затримали під час оперативного відпрацювання 22 серпня на вулиці Липинського у Львові.

З собою чоловік мав пакет із подрібненою речовиною, схожою на макову соломку масою 1200 грамів та речовину, схожу на наркотичних засіб «марихуана» масою близько 550 грамів.

Вилучене правоохоронці скерували на експертне дослідження, проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Фото: поліція

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