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На Личакові вшанували пам'ять борців за Незалежність України

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Сьогодні, з нагоди відзначення 26-ої річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України на Личаківському кладовищі у Львові відбулися заходи зі вшанування пам’яті новітніх українських Героїв, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Керівництво області та міста, українські військові, представники духівництва та громадськість поклали квіти та запалили лампадки на могилах загиблих під час Революції Гідності борців за волю України, похованих на полі почесних поховань № 67, а також на могилах полеглих під час Антитерористичної операції військових, похованих на полі почесних поховань № 76.

“Ми повинні відчувати величезну вдячність Героям АТО, як поклали свої життя захищають нашу незалежність. І наша історія завдяки їм буде написана не лише втратами, а й перемогами. Ми – велика нація, і ми переможемо», – зазначив голова ЛОДА Олег Синютка.

Окрім того, військові капелани та священики відслужили панахиду за новітніми Героями, а також молились за мир на українській землі.

Фото: ЛОДА

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