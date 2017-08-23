Lviv Bandur Fest обіцяє вразити львів'ян. Програма

7-10 вересня на 4 концертних майданчиках 15 гуртів зіграють бандур-музику. Відбудуться майстер-класи на Сихові та в центрі Львова, концерти у сихівському трамваї #bandurSYHIVtram, та інші цікаві заходи чекають на слухачів вже за два тижні у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Lviv Bandur Fest покликаний надихати і дивувати слухачів, адже здебільшого ми очікуємо від бандури традиційного звучання та патріоричних пісень. Натомість на нашому фестивалі ми пропонуємо етно, джаз, соул, електроніку, інді (і це не повний перелік). Я впевнена, цей фестиваль переконає багатьох змінити свою думку про бандуру і полюбити її не тільки на словах — але й на ділі: у Львові має побільшати класних сучасних бандур-гуртів, і має бути більше майданчиків, де такі гурти будуть виступати», – розповідає ініціаторка та арт-директор фестивалю, Анастасія Войтюк.

Важливою частиною фестивалю є його сихівська платформа. Найбільший концерт – БАНДУРНЕ ШОУ, у якому візьмуть участь колективи зі Львова та Києва відбудеться у культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка. Це буде 4 години музики від 5 колективів: Troye Zillia, Три кроки в ніч, Чарівні струни, Krut та DGP-pro. Крім того гості фестивалю на Сихові зможуть спробувати зіграти на бандурі, взяти участь у інтерактивному бандур-арті і намалювати свою бандуру. А всі пасажири сихівської трамвайної лінії зможуть почути бандуру на живо у трамваї протягом дня, а саме — 9 вересня. Також на Сихові відбудуться 2 майстер-класи для учнів сихівських музичних шкіл — від Івана Ткаленка, винахідника електробандури, та Анастасії Войтюк – виконавиці сучасної музики на бандурі.

Крім того відбудуться ще 2 концерти у центрі Львова від джазових гуртів Crossed Parallels та KoloYolo. А 8 вересня, на малій сцені Львівської обласної філармонії, зіграють бандур-гурти – заявки на участь у цьому концерті приймаються до 31 серпня, тож зіграти може кожен, хто пройде конкурс і заповнить анкету.

6 вересня, перед відкриттям фестивалю, для любителів клубної музики відбудеться pre-part lviv bandur fest, на платформі сучасного мистецтва у Львові – Fredra 61, де відомі діджеї творитимуть музику разом з бандуристами. Ви здивуєтесь, але таке поєднання є дуже класним і колоритним.

Програма фестивалю

6 вересня

20:00

pre-party Dj&bandura

Fredra 61

Зелена, 20

вхід: 40 грн.

7 вересня

16:00 – 17:30

Майстер-клас “Бандура в сучасній музиці — фолк, джаз, рок, поп”

Войтюк Анастасія

Сихів. Вхід вільний за попереднім записом 063 74 60 887

20:00

концерт Crossed Parallels

Віденська тераса

пр. Свободи, 12

вхід 100 грн.

8 вересня

16:00 — 18:00

Майстер-клас “Чистота гри на бандурі – приглушування непотрібних струн. Теорія і практика”

Іван Ткаленко

Львівська ДМШ №8

вул. Антоненко-Давидовича, 11

вхід вільний

18:30 — 19:30

Майстер-клас “Бандурна казка для наймолодших і не тільки – гра зі звуком”

Марічка Кошелінська

вул. Наливайка, 12

Вхід за попереднім записом: 063 746 08 87

19:00

bandurPOINT

Інтерактивний концерт-розповідь про бандуру від Тараса Гривула

кав`ярня “Вірменка”

вул. Вірменська, 19

вхід вільний

20:00

Концерт бандур-гуртів

Мала сцена Львівської Філармонії

вул. Чайковського, 7

вхід вільний

9 вересня

11:00 — 13:00

Майстер-клас “Можливості звучання електробандури – як досягти космічних звуків, які вражають слухача.”

Іван Ткаленко

вул. Наливайка, 12

вхід 100 грн.

11:00 — 16:00

bandurSYHIVtram

концерти у Сихівському трамваї №8

17:30

БАНДУРНЕ ШОУ НА СИХОВІ

Чарівні струни

Три кроки в ніч

Krut

Troye Zillia

DGP-pro

культурно-освітній центр ім. О. Довженка на Сихові

пр. Червоної Калини, 81

вхід за запрошеннями або квитками

10 вересня

20:00

концерт KoloYolo

Libraria speak easy bar

Вірменський дворик

Вхід 50 грн.

Фото: організатор