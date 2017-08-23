Lviv Bandur Fest обіцяє вразити львів'ян. Програма

7-10 вересня на 4 концертних майданчиках 15 гуртів зіграють бандур-музику. Відбудуться майстер-класи на Сихові та в центрі Львова, концерти у сихівському трамваї #bandurSYHIVtram, та інші цікаві заходи чекають на слухачів вже за два тижні у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
«Lviv Bandur Fest покликаний надихати і дивувати слухачів, адже здебільшого ми очікуємо від бандури традиційного звучання та патріоричних пісень. Натомість на нашому фестивалі ми пропонуємо етно, джаз, соул, електроніку, інді (і це не повний перелік). Я впевнена, цей фестиваль переконає багатьох змінити свою думку про бандуру і полюбити її не тільки на словах — але й на ділі: у Львові має побільшати класних сучасних бандур-гуртів, і має бути більше майданчиків, де такі гурти будуть виступати», – розповідає ініціаторка та арт-директор фестивалю, Анастасія Войтюк.
Важливою частиною фестивалю є його сихівська платформа. Найбільший концерт – БАНДУРНЕ ШОУ, у якому візьмуть участь колективи зі Львова та Києва відбудеться у культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка. Це буде 4 години музики від 5 колективів: Troye Zillia, Три кроки в ніч, Чарівні струни, Krut та DGP-pro. Крім того гості фестивалю на Сихові зможуть спробувати зіграти на бандурі, взяти участь у інтерактивному бандур-арті і намалювати свою бандуру. А всі пасажири сихівської трамвайної лінії зможуть почути бандуру на живо у трамваї протягом дня, а саме — 9 вересня. Також на Сихові відбудуться 2 майстер-класи для учнів сихівських музичних шкіл — від Івана Ткаленка, винахідника електробандури, та Анастасії Войтюк – виконавиці сучасної музики на бандурі.
Крім того відбудуться ще 2 концерти у центрі Львова від джазових гуртів Crossed Parallels та KoloYolo. А 8 вересня, на малій сцені Львівської обласної філармонії, зіграють бандур-гурти – заявки на участь у цьому концерті приймаються до 31 серпня, тож зіграти може кожен, хто пройде конкурс і заповнить анкету.
6 вересня, перед відкриттям фестивалю, для любителів клубної музики відбудеться pre-part lviv bandur fest, на платформі сучасного мистецтва у Львові – Fredra 61, де відомі діджеї творитимуть музику разом з бандуристами. Ви здивуєтесь, але таке поєднання є дуже класним і колоритним.
Програма фестивалю
6 вересня
20:00
pre-party Dj&bandura
Fredra 61
Зелена, 20
вхід: 40 грн.
7 вересня
16:00 – 17:30
Майстер-клас “Бандура в сучасній музиці — фолк, джаз, рок, поп”
Войтюк Анастасія
Сихів. Вхід вільний за попереднім записом 063 74 60 887
20:00
концерт Crossed Parallels
Віденська тераса
пр. Свободи, 12
вхід 100 грн.
8 вересня
16:00 — 18:00
Майстер-клас “Чистота гри на бандурі – приглушування непотрібних струн. Теорія і практика”
Іван Ткаленко
Львівська ДМШ №8
вул. Антоненко-Давидовича, 11
вхід вільний
18:30 — 19:30
Майстер-клас “Бандурна казка для наймолодших і не тільки – гра зі звуком”
Марічка Кошелінська
вул. Наливайка, 12
Вхід за попереднім записом: 063 746 08 87
19:00
bandurPOINT
Інтерактивний концерт-розповідь про бандуру від Тараса Гривула
кав`ярня “Вірменка”
вул. Вірменська, 19
вхід вільний
20:00
Концерт бандур-гуртів
Мала сцена Львівської Філармонії
вул. Чайковського, 7
вхід вільний
9 вересня
11:00 — 13:00
Майстер-клас “Можливості звучання електробандури – як досягти космічних звуків, які вражають слухача.”
Іван Ткаленко
вул. Наливайка, 12
вхід 100 грн.
11:00 — 16:00
bandurSYHIVtram
концерти у Сихівському трамваї №8
17:30
БАНДУРНЕ ШОУ НА СИХОВІ
Чарівні струни
Три кроки в ніч
Krut
Troye Zillia
DGP-pro
культурно-освітній центр ім. О. Довженка на Сихові
пр. Червоної Калини, 81
вхід за запрошеннями або квитками
10 вересня
20:00
концерт KoloYolo
Libraria speak easy bar
Вірменський дворик
Вхід 50 грн.
Фото: організатор