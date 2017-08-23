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Гройсман обіцяє, що космічні черги у дитячі садочки зникнуть

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Кабінет Міністрів України в рамках реформи освіти в Україні закладає в бюджет 2018 року 1 млрд грнна програму модернізації початкової освіти, 25-відсоткове збільшення зарплат вчителів, а також  вже у вересні планує затвердити програму будівництва дитячих садків в Україні. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду у середу, 23 серпня, передає прес-служба Кабміну.

 

«Протягом вересня ми затвердимо програму будівництва садків, яка дасть відповідь на питання щодо повної  ліквідації черг в дитячі садки в Україні. В 2020 році не буде черг в дитячі садки, діти отримають доступ до дошкільної освіти, – сказав Володимир Гройсман. – У 2018 році ми також виділимо 1 млрд грн на модернізацію навчального процесу в початковій школі».

 

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