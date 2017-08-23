Для дітей АТОвців на Львівщині організували табір

З 26 до 31 серпня у селі Гребенів (Львівська обл.) відбуватиметься 6-денний табір для дітей, батьки яких загинули або були важко поранені у зоні АТО.

Основною метою та завданням проекту є покращення психологічного стану дітей та проведення психологічної реабілітації учасників табору, а найголовніше – створення умов для комунікації між однолітками з інших міст, цікаве та корисне проведення часу і можливість знайти нових друзів, інформують у прес-службі Львівської міськради.

Організаторами табору вже вшосте виступають члени Національної скаутської організації України «Пласт», які за плечима мають понад 5-річний досвід волонтерської роботи та запрошують до безкоштовної участі 40 дітей з усіх куточків України віком від 11 до 13 років. Програма табору передбачає елементи пластової методики, яка складається з активних спортивних, мистецьких, театралізованих занять у ігровій формі, коли розвивається інтерес до природи, культури, історії нашої країни та багато іншого.

Табір проводиться за підтримки та сприяння Association Aide Medicale Caritative France-Ukraine Lycee CAOUSOU, Toulouse, France (Асоціація Медичної і Благодійної Допомоги Франція-Україна Ліцей КАУЗУ, м. Тулуза, Франція) та Human’East – Tous droits réservés.

Координатор проекту – Марта Крутень (0972726836)

Відповідальна за набір учасників – Анна Лотовська (0990942499)