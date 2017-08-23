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Більше тисячі правоохоронців забезпечуватимуть порядок у Львові та області

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Поліція Львівщина забезпечує публічний порядок з нагоди святкувань Дня Незалежності України. Під час святкувань публічний порядок у Львові та в області забезпечуватимуть більше тисячі працівників поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

«У святковий період особовий склад поліції Львівщини переведений на посилений варіант несення служби.

Публічну безпеку під час святкувань у цілодобовому режимі охоронятимуть більше тисячі правоохоронців – це працівники територіальних підрозділів поліції Львівщини, Управління патрульної поліції Львова, груп реагування, інших служб, а також курсанти ЛьвДУВС та нацгвардійці. Допомагатимуть правоохоронцям громадські активісти», – розповіла т.в.о. начальника Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Наталія Савченко.

Створені додаткові слідчо-оперативні групи для оперативного реагування на виявлені правопорушення та наряди вибухотехніків і кінологів для обстеження місць проведення масових заходів, а також виявлених підозрілих та небезпечних предметів.

Також полковник поліції звернулась до львів’ян, гостей міста, а також до мешканців області з проханням бути ввічливими, пильними, а при виникненні непередбачуваних або небезпечних ситуацій – негайно звертатись по допомогу до поліцейських.

«Усі поліцейські пройшли інструктажі та готові до будь-яких ситуацій. Прохання до всіх учасників масових заходів бути взаємоввічливими, толерантними та пильними. Не допускайте порушень публічного порядку, а при виникненні непередбачуваних ситуацій, чи виявленні небезпечних та підозрілих предметів, звертайтесь до найближчого поліцейського або телефонуйте на оперативну лінію 102», – підкреслила Наталія Савченко.

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