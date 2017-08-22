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Відтепер боржникам за комуналку субсидія офіційно не «світить»

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Споживачам, які заборгували за комунальні послуги суму в 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (зараз це 340 гривень), субсидію на наступний період не подовжать. Потрібно буде або сплатити борг, або домовитися з постачальником послуг про його реструктуризацію, зазначається у постанові №609 від 18.08.2017 року, передає Еспресо. 

Окрім того, відтепер заявники на отримання субсидій мають подавати декларації про свої доходи не за останній рік, а за півроку.

Також передбачено можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна.

Також в уряді врегулювали питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію.

Нагадаємо, на Львівщині близько 12 тисяч родин можуть попрощатися із субсидією через борги по комуналці.

 

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