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У Львові «забракували» усіх охочих облагородити території довкола озера у Стрийському парку

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У Львові тендерна комісія відхилила усі пропозиції підприємств, що хотіли відремонтувати доріжку довкола озера у Стрийському парку. Про це йдеться на Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно оголошення, 16 серпня був завершений аукціон щодо капітального ремонту доріжок навколо озера в парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк» у м. Львові».

Очікувана вартість робіт – 2 млн  606 тис. грн.

Згідно технічного завдання, роботи з облаштування доріжок мали бути виконані до 21.12. 2017 року.

Проте тендерна комісія дикваліфікувала усіх учасників через відсутність технічної документації у них.

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