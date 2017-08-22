Сучасні печі, власна кондитерська та стерильна чистота. В Академії сухопутних військ відкрили оновлену їдальню

У рамках переходу навчального закладу до нових стандартів харчування військовослужбовців ЗС України, які у видовому військовому виші запроваджуються з першого вересня, в Академії сухопутних військ було зроблено капітальний ремонт кухонних приміщень та проведено повне технічне переоснащення їдальні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацакадемії.

За словами начальника продовольчої служби Національної академії сухопутних військ майора Юрія Сльозка, щодня у їдальні вишу харчується понад півтори тисячі осіб, що, у свою чергу, покладає надзвичайно велику відповідальність щодо організації харчування особового складу. Це, насамперед, дотримання найсуворіших санітарних норм, підвищення швидкості та збільшення обсягу приготування, покращення якості готової продукції, а також високий рівень обслуговування.

«Втім, надзвичайно важливу роль тут відіграють саме умови, в яких працює персонал їдальні, та її технічне оснащення. Завдяки проведеній роботі нам вдалось досягти значної економії людських ресурсів та енергоносіїв. Все обладнання відповідає стандартам НАТО та вимогам найкращих об’єктів масового харчування в Європі. Відтепер всі заготовки із цехів первинної обробки продукції потрапляють до гарячого цеху виключно через холодильні камери, що встановлені між ними. Також, до прикладу, лише один кухар за допомогою нової овочеріжучої станції здатен у порівняно стислі строки нашаткувати та подрібнити овочі на весь особовий склад, що харчується в Академії», – зазначив він.

«Загалом, у результаті здійснення комплексу заходів з ремонту та переоснащення приміщень для приготування їжі, були проведені роботи з їхнього внутрішнього оздоблення, повністю замінено систему вентиляції, створені гідні умови для роботи та відпочинку персоналу їдальні. Зокрема, кухарям відтепер не треба виконувати важку фізичну працю, адже перевезення та доставка продуктів у цехи відбувається за допомогою спеціальних ліфтів та конвеєрів. Саме приготування їжі здійснюється за допомогою найсучасніших пароконвекційних печей, багатофункціональних пателень тощо. Також з’явилась можливість виготовляти власні кондитерські вироби та обробляти продукти із дотриманням найвимогливіших санітарних норм. Окрім того, встановлені сучасні посудомийні машини та інше необхідне обладнання», – розповів Ю. Сльозка.



Днями високу оцінку оновленій курсантській їдальні Національної академії сухопутних військ дали й іноземні фахівці з тилу, зокрема зі Збройних сил США та Канади, які беруть участь у підготовці українських підрозділів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна».

До слова, саме найкращі іноземні моделі з організації харчування військовослужбовців й лягли в основу рішучих ініціатив керівництва Національної академії сухопутних військ із вдосконалення цього процесу в стінах видового військового вишу.

«Вже не перший рік ми не лише йдемо у ногу з часом щодо харчування військовослужбовців Академії, але й намагаємось його випереджати і бути прикладом для інших військових частин та установ Українського війська, — розповів заступник начальника тилу Академії підполковник Олександр Мельничук. — На виконання вимог керівництва Вітчизняного оборонного відомства та ЗС України ми ще до запровадження нової системи харчування суттєво розширили меню, відремонтували зали для прийому їжі, закупили якісний посуд тощо».

Офіцер також наголосив, що вже розглядається можливість того, щоб курсантська їдальня Національної академії сухопутних військ використовувалася як передова модель для створення подібних об’єктів тилової інфраструктури у всій Українській армії.