Регбійний стадіон у Львові стане найсучаснішим в Україні: першу чергу ремонту завершать до кінця року

До кінця року у Парку культури планують завершити першу чергу ремонтних робіт на стадіоні «Юність». Наразі тут активно працюють над облаштуванням правої трибуни з навісом та адміністративної будівлі, де розташовуватимуться гардеробні і вбиральні для регбі-спортсменів.

«Це буде такий звичний регбійний стадіон англійського рівня. Оскільки у Великій Британії регбі є дуже популярним, ми брали за приклад їхній досвід», – наголосив директор Парку культури Олександр Молодий.

Усього перша черга обійдеться у понад 18 млн грн. Під час другої облаштують ще одну трибуну та бігові доріжки, але за це обіцяють взятися вже наступного року.

Капітальний ремонт правих трибун стадіону «Юність» здійснює фірма «Будекстра», яка виграла тендер і виконуватиме роботи на суму 12 млн, 823 тис. 992,62 грн. Також буде здійснено реконструкцію існуючої цегляної будівлі гардеробних з душовими з розширенням за рахунок надбудови та пристосуванням під адміністративно-господарський комплекс на території стадіону «Юність» на загальну суму 5 млн 876 тис. 352,2 грн. Виконавець робіт – ТОВ «Будмонтажресурс».

У бюджеті 2017 року на ці об’єкти передбачено 15 млн грн. Станом на 1 серпня освоєно 8 млн 756 тис. 103,4 грн. Для повного завершення об’єктів, відповідно до проектно-кошторисної документації (18 млн 700 тис. 344,8 грн), необхідно додатково 3,7 млн грн.

«Багато старожилів у Львові прекрасно пам’ятають стадіон «Юність», яким красивим він був. Після здобуття Україною незалежності, на превеликий жаль, сюди не вкладали гроші, не було такої можливості, кошти складно було знаходити. Цього року ми інвестуємо понад 15 млн грн. Вони дадуть можливість повністю зробити праву трибуну і комплекс із роздягалками», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Своєю чергою заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко зауважив, що до кінця року підрядники мають завершити роботи із першої черги:

«На цьому стадіоні можуть проходити багато і спортивних заходів (регбі, американський футбол, різні естафети, марафони) та концерти. Відтак цього року планують завершити першу чергу введення в експлуатацію: йде мова про одну трибуну та двоповерхову будівлю з роздягальнями, душами, просторами для різного роду нарад. Наступного року буде вже друга черга».

Водночас він зауважив, що друга черга ремонтних робіт обійдеться не менше як у 10 млн грн.

«Друга черга буде тільки проектуватися. Приблизно вона може обійтися, як мінімум, у 10 млн», – зазначив Андрій Москаленко.

«Обидві трибуни будуть накритими, у одній з них розташовуватимуться підтрибунні службові приміщення…Наразі продумуємо покриття бігових доріжок: очевидно, це буде сучасне легкоатлетичне покриття, дозволить тут проводити серйозні змагання. Також візьмемося за відновлення газону», – додав директор Парку культури.

За словами Олександра Молодого, подібного регбійного стадіону такого рівня в Україні нема:

«Це буде сучасний регбійний стадіон, фактично, перший такий в Україні».