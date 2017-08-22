Посеред вулиці у Львові раптово помер чоловік

У Львові на перехресті вулиць Чупринки та Політехнічної помер чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної Нацполіції.

Сьогодні, 22 серпня, о 15.20 до поліції надійшло повідомлення, що на перехресті вулиць Генерала Чупринки та Політехнічної померла людина.

Правоохоронці, які працюють на місці події, встановили, що помер 62-річний чоловік.

Попередня причина смерті, встановлена медиками – обірвався тромб.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.