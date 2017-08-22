Отримавши повістку на допит, Димінський вилетів у Женеву

Петро Димінський, який може бути причетним до смертельної біля Львова, вилетів зі Львова до Швейцарії. Про це у Facebook повідомив член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Львівський портал.

«У понеділок вранці Петру Димінському було офіційно вручено повістку на допит і він був попереджений, що йому буде запропоновано здати зразок ДНК слідчому. Допит був призначений на середу, 23 серпня», – написав він.

За словами Геращенка, сьогодні вранці слідство законним чином отримало неспростовні докази того, що за кермом автомобіля Mercedes був точно не 43 річний охоронець Петра Димінського, який взяв вину за смертельне ДТП на себе.

Окрім цього він написав, що Генеральна прокуратура у вівторок, о 14:00, визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність Димінського до загибелі Наталії Тріль за Головним слідчим управлінням Нацполіціі.

«Через годину Петро Димінський, який на сьогоднішній день поки ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви. Попереджаю Петра Димінського, що якщо Ви завтра не з’явитеся на допит до слідчого і не здасте для експертизу пробу Вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом Mercedes був зовсім не Ваш 43 річний охоронець», – йдеться у дописі парламентаря.

Нагадаємо, ДТП відбулася 18 серпня. Автомобіль Петра Димінського на швидкості влетів у легковик Наталії Тріли, яка загинула на місці.

Пізніше правоохоронці арештували охоронця Петра Димінського Андрія Борща за підозрою у вчиненні цієї аварії. Своєю чергою родичі загиблої переконують, що за кермом «Мерседеса» перебував сам Димінський, а провину взяв на себе Борщ.

Вчора, 21 липня, у мережі з’явилося відео з місця ДТП, де видно чоловіка, що дуже схожий на Петра Димінського, який підійшов до розтрощеного «Опеля», а потім попрямував у сторону позашляховика. Сьогодні Львівський портал писав, що Димінського допитали у справі резонансної ДТП.