Мешканцям Львівщини презентують архівну виставку «На шляху до незалежності»

Державний архів Львівської області підготував виставку «На шляху до незалежності».На тематичній виставці, що приурочать до Дня Незалежності, представлять документи початку 1990-х років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До виставки включили рішення Буської районної ради від 5 квітня 1990 р. «Про проголошення декрету про владу»; рішення Буської районної ради від 5 квітня 1990 «Про національний прапор»; постанова Верховної Ради УРСР від 15 жовтня 1990 р. «Про управління майном Української РСР»; Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991р. ) та інші.

Онлайновий варіант виставки розміщений тут, а також на офіційних сторінках «Архіви Львівщини», «Державний архів Львівської області» та офіційній сторінці групи «Державний архів Львівської області» у соціальній мережі Facebook.

Документи і матеріали представлені на виставці будуть цікаві не лише історикам, а й учнівській і студентській молоді.

Фото: ЛОДА