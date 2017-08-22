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До 76 дня народження Богдана Ступки у Куликові відкриють погруддя великого актора

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У неділю, 27 серпня, у містечку Куликів Львівської області, на батьківщині Богдана Ступки відзначатимуть 76-у річницю від Дня народження великого митця, актора, Героя України. У межах урочистостей відкриють та освятять погруддя Богдана Ступки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами т. в. о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослави Туркало, до 75-ї річниці від дня народження актора відкрили музейну кімнату у Народному домі Куликова, а цьогоріч біля цієї будівлі відкривають погруддя Богдана Ступки.

Відкриття та освячення меморіалу відбудеться о 15:00 год.

Фото: ЛОДА

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