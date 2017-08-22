Димінського допитали у справі резонансної ДТП

Петро Димінський не відмовився від проходження судово-медичної експертизи, а також був допитаний поліцейськими у справі резонансної смертельної ДТП біля Львова. Як повідомив начальник слідчого управління ГУ НП у Львівській області Микола Самарчук, поліція встановила факт перебування Димінського на місці аварії.

«Димінський був на місці пригоди. Ознак травмувань зовнішніх ми не помітили. Запропонували проходження експертизи. Від проходження експертизи він не відмовився», – зазначив він.

Також у поліції не інкримінують горе-бізнесмену втечу із місця ДТП.

«Я би це не розцінював як втечу, тому що на місці пригоди були і інші люди, які намагалися надати допомогу потерпілій. Це працівники охорони Димінського, які допитані у справі», – розповів правоохоронець.

«Він допитаний у якості свідка», – заявив журналістам М. Самарчук.

Нагадаємо, ДТП відбулася 18 серпня. Автомобіль Петра Димінського на швидкості влетів у легковик Наталії Тріли, яка загинула на місці.

Пізніше правоохоронці арештували охоронця Петра Димінського Андрія Борща за підозрою у вчиненні цієї аварії. Своєю чергою родичі загиблої переконують, що за кермом «Мерседеса» перебував сам Димінський, а провину взяв на себе Борщ.

Вчора, 21 липня, у мережі з’явилося відео з місця ДТП, де видно чоловіка, що дуже схожий на Петра Димінського, який підійшов до розтрощеного «Опеля», а потім попрямував у сторону позашляховика.