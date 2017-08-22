У Синютки шукають заміну Береговській

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Для участі у конкурсі слід подати документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка з відповідними додатками;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Нагадаємо, Львівський портал раніше писав, що керівник департаменту з питань культури , національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Христина Береговська переходить на іншу роботу.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 221 до 11 вересня 2017 року.

Контактна особа: Гаврилюк Ірина Орестівна

тел: 0322 999 112,

e-mail: i.havrylyuk@loda.gov.ua

Конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації відбудеться 14 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257