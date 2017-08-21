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У Стрийському районі горів коледж Аграрного університету

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У Стрийському районі рятувальники ліквідували пожежу в коледжі аграрного Університету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

20 серпня о 15:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Заплатин Стрийського району. Пожежа виникла в одноповерховій цегляній господарській будівлі, яка належить Стрийському коледжу ЛНАУ. До місця виклику негайно направили пожежно-рятувальне відділення м. Стрий.

Сама будівля складалася з двох приміщень з’єднаних коридором-переходом. В одному з приміщень (в якому виникла пожежа) зберігалися запаси сіна, в іншому приміщення перебувала худоба. На момент прибуття рятувальників до місця виклику дах приміщення, в якому зберігались запаси сіна повністю був охоплений вогнем. Полум’я по коридору-переходу вже перекинулось у приміщення з худобою. Не гаючи часу вогнеборці приступили до гасіння пожежі та порятунку тварин.

О 16:27 пожежу вдалось локалізувати, та о 01:51 ліквідувати повністю. Внаслідок пожежі вогнем знищено 28 тонн сіна та дах на площі 1600 кв.м. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось врятувати дві будівлі та 40 голів великої рогатої худоби.  До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. До ліквідації пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. На пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Фото: ДСНС

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