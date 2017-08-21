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У неділю на Львівщині відбудеться урочиста церемонія вручення премії Франка

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У неділю, 27 серпня 2017 року, о 12:00 в Народному домі ім. Івана Франка (місто Дрогобич, вул. Івана Франка, 20) відбудеться  урочиста церемонія нагородження Лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міжнародного фонду І.Франка.

Премія буде вручена у двох номінаціях. У номінації “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” нагороду отримає професор Віденського університету, Президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер. У номінації “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” нагороду вручать Академіку, почесному професору Львівського національного університету імені Івана Франка – Олегу Шаблію. Преміальний фонд у 2017 році становить 500 000 гривень.

Нагадаємо, що у минулому році, першим лауреатом Міжнародної премії ім. Івана Франка став – архієпископ – емерит, екс-глава УГКЦ Любомир Гузар, як автор наукової монографії “Андрій Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму”.

Міжнародна премія ім. Івана Франка є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків та значних заслуг науковців в галузі суспільних наук та україністики. Засновником Міжнародної премії ім. Івана Франка є його онук – Роланд Франко.

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