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У Львові з надгробку на Пагорбі Слави невідомі вкрали металеві літери та цифри

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На Пагорбі Слави у Львові з надгробку викрали металеві літери та цифри. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 21 серпня, о 10.55 до поліції надійшло повідомлення про те, що з однієї з пам’ятних плит на надгробку, розташованого на Пагорбі Слави у Львові були викрадені металеві літери та цифри.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації правопорушення згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Фото: Варта-1

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