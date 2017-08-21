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«Рух» розійшовся миром з лідером Першої ліги

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Лідер Першої ліги «Арсенал-Київ» та винниківський «Рух» у матчі 7 туру розписали суху нічию (0:0). Про це повідомляє Футбол 24.

Суперники провели гру на зустрічних курсах, демонструючи красивий футбол. Гості із Львівщини діяли більш гостро, проте найкращу нагоду для взяття воріт створили кияни, коли в одному із епізодів м’яч влучив у поперечку воріт команди Мазяра.

Після перерви команди також не зуміли відзначитися у воротах одна одної, відтак, у підсумку матч завершився внічию. Арсенал-Київ із 17 очками залишився на першій сходинці, а Рух із 5 очками займає 15 сходинку.

Фото: ФК «Рух»

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