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П'яний червоноградець злетів на авто у кювет і втаранився у дерево

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На Львівщині нетверезий водій «Фольксвагена» з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Водій та його пасажир з травмами різної важкості та у стані алкогольного сп’яніння були госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна сталась 20 серпня о 9.05 на автодорозі «Сокаль-Червоноград». Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 33-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Лікарі діагностували у чоловіка «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та алкогольне сп’яніння», а у його пасажира, 31-річного червоноградця, «закриту черепно-мозкову травму та вивих стегна».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.

Фото: поліція

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