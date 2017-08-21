На Львівщині «Опель» злетів у кювет: постраждав п’яний водій автомобіля

На Львівщині водій «Опеля» потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо встановлено, що водій іномарки перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 серпня о 3.20 у місті Жидачів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Вектра», 32-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок події водій отримав травму обличчя. Також попередньо встановлено, що чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.