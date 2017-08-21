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Мешканці Львівщини, що «постачала» у турецькі борделі дівчат, «світить» 12 років тюрми

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Мешканці Львівщини, яка відправляла українських дівчат для сексуальної експлуатації у Туреччину, повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками ГУ Нацполіції, при оперативному супроводі працівників Управління боротьби зі злочинами, затримано мешканку Львівщини, яка у змові із громадянами Туреччини вербувала жінок, що опинились у тяжких сімейних обставинах, та намагалась переправити за кордон для подальшої сексуальної експлуатації.

Зокрема, встановлено, що переселенка зі Сходу не маючи власного дому, роботи та коштів на прожиття, у період липня-серпня 2017 року таки була завербована.

З’ясувалось, що іноземці вже оплатили послуги перельоту в Туреччину, а саму жінку зловмисниця супроводжувала аж до аеропорту «Львів», де при спробі вильоту її затримали працівники поліції 18 серпня.

На даний час вказаній особі вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинене зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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