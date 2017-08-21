Масштабна пожежа в Росії: в приватному секторі підпалили близько 30 будинків?

У Ростові-на-Дону ввели режим надзвичайної ситуації через великі пожежі в приватному секторі: в місті горять близько 30 будинків. Про це повідомляє Gazeta.ua, передає Львівський портал.

Пожежа в Ростові-на-Дону розпочався сьогодні. Їй присвоєно четвертий номер складності.

Через пожежу в шести кварталах відключили газ і електрику. Рятувальники евакуювали 560 осіб. Площа загоряння перевищує 10 тисяч квадратних метрів.

До медиків уже звернулося 9 людей, двох – госпіталізували.

Пожежу гасять 200 одиниць техніки і шість вертольотів.

Раніше в соціальних мережах ростовці скаржилися на невідомих людей з будівельних компаній. Звинувачували їх у підпалах і спробах забрати будинки майже задарма. До них приходили невідомі і пропонували добровільно покинути житло, пише ntv. Після відмови співпрацювати з загадковим забудовником майже у всіх будинках відбувалися пожежі. У деяких випадках не обійшлося без жертв.

Фото і відео: tass.ru, Facebook