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Львів'янка Ксенія Пантелєєва виборола «бронзу» на Всесвітніх студентських Іграх-2017

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Представниця Львівщини Ксенія Пантелєєва у складі студентської збірної команди України виборола бронзову нагороду Всесвітніх студентських Ігор-2017. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Представниця Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського шпажистка Ксенія Пантелєєва виборола в турнірі фехтувальників «бронзову» медаль Всесвітньої Універсіади, що триває в Тайбеї. Буквально однієї секунди не вистачило Ксенії, щоб перемогти у півфіналі польку Камілу Пітку (13 : 14).

Зазначимо, що в 1/16 фінала 23-літня Ксенія Пантелеева вибила зі змагань свою подругу по збірній України Анфісу Почкалову, перемігши з рахунком 15 : 11.

Фото: ЛОДА

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