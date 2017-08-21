Кістіон розповів, як триває гасіння найбільшого на Львівщині терикону

Більше половини робіт з гасіння найбільшого на Львівщині терикону уже виконано. Про це написав віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон на своїй сторінці у Facebook.

«Завдяки правильності виконання робіт – складування і формування терикону – унеможливлено нові загоряння породного відвалу. Нам вдалося запобігти екологічній катастрофі, яку створювали багато років, порушуючи технологію формування терикону. Сьогодні схили терикону зеленіють!

Нагадаю, у лютому Уряд виділив біля 12 мільйонів гривень на невідкладне гасіння найбільшого терикону у Сокальському районі Львівської області. Належне функціонування терикону – це питання екологічної безпеки регіону та здоров’я тамтешніх мешканців, тому ми в Уряді тримаємо це питання на щоденному контролі», – написав він.

Раніше у Львівській облраді піднімали питання палаючого на Львівщині терикону неподалік Червонограда. Там заявили, що терикон може стати наступною еко-катастрофою після Грибовичів. З місця події з’явилисяфото породного відвалу, який горить протягом місяців.

Для ліквідації пожежі на териконі у Львівській області дали15 мільйонів із держбюджету.

Втім, згодом стало відомо, що незважаючи на виділені урядом 15 мільйонів, терикон біля Червонограда продовжує горіти.

У квітні Кабмін виділив ще 12 мільйонів на гасіння терикону на Львівщині.

Як наголошують у ЛОДА, роботи із запобігання надзвичайної ситуації на породному відвалі ПАТ «Львівська вугільна компанія» генпідрядником розпочато 30.05.2017.

Станом на 17 серпня 55% робіт з гасіння терикону поблизу села Сілець завершено