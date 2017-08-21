Днями на Львівщині відкриють новий туристичний маршрут до бункера ОУН-УПА

23 серпня стартує перша мандрівка за новим туристичним маршрутом із назвою «До Бункеру Головного Осередку Пропаганди ОУН і УПА», що у селі Корчин, Сколівського району. Маршрут розрахований на активних туристів, які готові подолати пішки 7 кілометрів в одну сторону й пролягає територією заповідника Сколівські бескиди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначила на брифінгу Наталія Табака – начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА, до сьогодні маршрут облагороджувати та розчищали, Уже в середу його випробують перші туристичні групи.

«Роботи розпочали фактично із червня, обирали оптимальні варіанти пересування, оскільки це заповідна територія, аби обмежити був мінімальний вплив на навколишнє середовище. Тож обрали зручний маршрут, щодо рівня складності, ознакували, встановили інформаційні, навігаційні таблиці» – зазначила Наталія Табака.

Сам маршрут пролягатиме до місця, де був Бункеру Головного Осередку Пропаганди ОУН і УПА.

За словами Богдана Сидорака, члена ради Громадської організації «Клуб мандрівників Прикарпаття» та організатора двох пошукових експедицій бункера Головного осередку пропаганди ОУН і УПА, це місце має довгу історію пов’язану із визначними діячами ОУН та упівців, зокрема Романа Шухевича.

Маршрутом зможуть користуватись як групи туристів так і окремі мандрівники, адже саме завдяки розробленій системі ознакування, загубитись під час проходження маршруту буде неможливо.

Довідково:

Туристичний шлях розробили та ознакували в межах реалізації заходів Програми розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2014-2017 роки, зокрема, розвитку інфраструктури для активних туристів.

Фото: rivne1.tv