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Дев’ятикласникам Львівщини закупили нові підручники

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Цьогоріч всі учні дев’ятих класів отримають нові підручники. Про це сьогодні, 21 серпня, на прес-конференції повідомила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цього року ми змінюємо підручники для учнів 9 класу. Станом на сьогодні на Львівщині є поставка 25% всіх підручників. Зараз власне відбувається процес отримання цих підручників та скерування їх у райони», – сказала Л. Мандзій.

Також вона додала, що облдержадміністрація працює над тим, щоб у всіх школах області був доступ до інтернету.

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