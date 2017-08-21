Де завтра у Львові не буде води?

У зв’язку із плановими роботами пов’язаними з переключенням новозбудованого водопроводу на вул. Горівська-Січова, завтра, 22 серпня, з 09.00 год і до 15.00 год буде припинено подачу холодної води в Личаківський район Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Подачу холодної води буде призупинено у Личаківський район обмежений вулицями: вул. Яловець – вул. Букова – вул. Винниківська – вул. Зборівська – вул. Милорадовича – вул. Дріжджова – вул. Січева – вул. Горівська і прилеглі до них вулиці.

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води і вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.