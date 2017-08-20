Вночі у Львові двоє чоловіків та жінка погрожували таксисту пістолетом

У Львові троє осіб погрожували таксисту пістолетом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

В ніч на 20 серпня екіпаж патрульних отримав виклик про конфлікт на вулиці Генерала Чупринки. Заявник, який є водієм таксі, розповів, що двоє чоловік та жінка погрожували йому пістолетом, а коли виходили з його автомобіля, прихопили із собою покривало. На місці події інспектори виявили гільзу. Отримавши опис даних осіб патрульні вирушили на пошуки.

Почали з вулиці Київської, куди вказав заявник. Під час патрулювання інспектори помітили ЗАЗ Lanos з шашкою таксі, на задньому сидінні якого пасажирами були жінка та чоловік. Вони різко нахилилися начебто захотіли сховатися. Патрульні зупинили згаданий автомобіль і фактично одразу чоловік зізнався, що має у рюкзаку пістолет.

25-річний чоловік та 23-річна жінка були з ознаками алкогольного сп’яніння. Заявник упізнав даних осіб. На місце викликали слідчих. Попередня кваліфікація злочину – хуліганство.

Фото: патрульна поліція Львова