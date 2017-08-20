ОСТАННІ НОВИНИ

У мерії скаржаться, що МОЗ не хоче купувати автомобілі для Станції швидкої допомоги

|

Мерія зверталась до МОЗ з проханням допомогти у придбанні автомобілів для Станції швидкої допомоги. Однак у Міністерстві відмовили у проханні закупити авто для швидкої допомоги Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У ЛМР зазначають, за останні три роки є тенденція до зростання кількості виїздів бригад швидкої допомоги, а кількість автомобілів, що виїжджають, зменшується. Однак Міністерство дало відповідь, що таких видатків у державному бюджеті не передбачено.

З 1 січня 2013 року ЛКП «Львівська станція швидкої медичної допомоги» передана до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Львівської області в радіусі 30-тикілометрової зони.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок
Львівський портал
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок

У Львові з’явилось ще більше скринінгових центрів для діагностики раку молочної залози. Сьогодні львів’янки можуть пройт...

Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів