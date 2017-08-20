У мерії скаржаться, що МОЗ не хоче купувати автомобілі для Станції швидкої допомоги

Мерія зверталась до МОЗ з проханням допомогти у придбанні автомобілів для Станції швидкої допомоги. Однак у Міністерстві відмовили у проханні закупити авто для швидкої допомоги Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У ЛМР зазначають, за останні три роки є тенденція до зростання кількості виїздів бригад швидкої допомоги, а кількість автомобілів, що виїжджають, зменшується. Однак Міністерство дало відповідь, що таких видатків у державному бюджеті не передбачено.

З 1 січня 2013 року ЛКП «Львівська станція швидкої медичної допомоги» передана до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Львівської області в радіусі 30-тикілометрової зони.