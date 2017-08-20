У Львові навколо фільму «Шляхетні волоцюги» розгорівся скандал

Львівська інтелігенція розкритикувала фільм «Шляхетні волоцюги», адже вважають, що він паплюжить історію міста. Львівський письменник Юрій Винничук заявив, що ті, хто знімають цей фільм не знайомі з львівськими реаліями того часу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebok, передає Львівський портал.

«З’явилося уточнення, яке мало що міняє стосовно фільму про батярів. Знімає його тепер не білоруський режисер, а нібито український Олександр Березань. Який досі знімав серіали для Росії та рускоязичні фільми, які хоч і мають зазначено країну виробництва «Украина», але тут же й утчонено: «перевод не требуется».

То хто це такий український режисер?Нормально. Про історичний Львів тільки такі фахівці й повинні знімати. Як і різні горови про гуцулів.

Тим часом до мене зголосився один із авторів сценарію, обурений до глибини душі. Мовляв, він філолог і т.д. Але сценарій, з яким я ознайомився, свідчив більше про малограмотних людей, які не тільки не володіють галицькою говіркою, але й українську погано знають. До того ж не знайомі з львівськими реаліями того часу», – написав він.

Також він додав, що сценаристи фільму поцупили шматки з його роману«Танґо смерті».

Окрім цього, народний депутат України Оксана Білозір у Facebook також розкритикувала фільм та зазначила, що такі проекти можна розцінювати, як «продовження гібридної інформаційної війни всередині українського суспільства».

«Львівські батяри – це неймовірно весела, але разом з тим глибока за своїм духовним і філософським змістом субкультура, яка стала одним із важливих культурних феноменів та візитною карткою Львова.

Львів’яни щиро поважали веселих та вільних духом батярів. І ця повага донині передається з покоління в покоління. То ж не дивно, яке обурення у львів’ян викликає спроба представити батярів, як якихось дрібних злодюжок!!!, як це намагаються зробити автори фільму «Шляхетні волоцюги». Причому, за фінансової підтримки з боку держави!

Більше того! Фактично відбувається паплюження національної культури, підміна понять, навмисно спотворюються історичні назви, русифікуються таблички з назвами закладів.

Як можна розцінювати такі проекти, як не продовження гібридної інформаційної війни всередині українського суспільства? У всій повноті свого прояву! Адже через такі візуальні образи, через кінематограф, формуються фальшиві уявлення про українську культуру, субкультуру, менталітет», – написала вона.

Також Білозір написала, що на прохання громадськості вона скерувала депутатські звернення до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра культури України Євгена Нищука, голови Держагентства з питань кіно Пилипа Іллєнка щодо приведення проекту художнього фільму «Шляхетні Волоцюги» у відповідність до історичної правдивості та культурної достовірності.

Нагадаємо, що у Львові розпочались зйомки фільму «Шляхетні волоцюги».