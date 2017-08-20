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У 2017 році в Україні планують відновити понад дві тисячі кілометрів доріг, - Омелян

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в планах відомства відновити понад 2 тисячі кілометрів доріг. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає Львівський портал.

«В 2016 році ми заявили, що дороги – це пріоритет. Ми дотримуємося свого слова. 1 тис км було відремонтовано у минулому році, більше 2 тис км, сподіваюсь, нам вдасться відновити  у цьогоріч. Ми оголосили 2017 рік  роком відновленням мостів. Понад 80 мостів буде відновлено, і цю тенденцію буде збережено на наступні роки», – заявив очільник Міністерства.

Також він зазначив, що наступний рік має стати роком будівництва бетонних доріг в Україні.

«Будівництво бетонних доріг запускає багато інших галузей промисловості в Україні. Це дасть додатковий стимул для розвитку регіонів, портів, створить додаткові робочі місця, а також забезпечить довговічність цих доріг. Мова йде,  насамперед,  про Південь і Схід України», – наголосив Володимир Омелян.

Окрім цього Омелян сказав, що критичним є відновлення інфраструктури Донбасу.

«Ми повинні сприяти народженню нового Донбасу. Це можливо зробити шляхом розвитку автодоріг, нових залізничних сполучень, надалі, сподіваюся, і авіасполучення. Буду вдячний уряду і парламенту, якщо вдасться акумулювати додатковий ресурс на ці цілі», – додав Омелян.

 

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