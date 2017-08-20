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На Львівщині проведуть аудит земель сільськогосподарського призначення

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У Львівської області проведуть аудит земель сільськогосподарського призначення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Основною метою аудиту є забезпечення більш ефективного використання сільськогосподарських угідь шляхом проведення аналізу стану використання сільськогосподарських земель в розрізі сільських та селищних рад. Також завдяки аудиту ми виявлятимемо незадіяні землі у сільськогосподарському виробництві та ідентифікуватимемо неуспадковані земельні ділянки»,- зазначила директор департаменту агропромислового розвитку адміністрації Наталія Хмиз.

Також під час наради розглянули питання створення районних робочих груп із проведення аудиту на місцях, порядок дій робочої групи та основні етапи здійснення аудиту.

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