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Львівська борчиня Юлія Ткач очолила світовий рейтинг

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Напередодні чемпіонату світу, який з 21 до 26 серпня пройде в Парижі, міжнародна федерація боротьби опублікувала оновлений рейтинг борців усього світу, у якому представниця Львівщини Юлія Ткач є першою у своїй ваговій категорії до 63 кг. Про це повідомляє сайт Львівського державного університету фізичної культури, передає Львівський портал .

Нагадаємо, що в колекції нагород Юлії три «золота» чемпіонатів Європи серед юніорів (2007, 2008, 2009 рр.); золота нагорода юніорського світового чемпіонату 2007 року; два «золота» (2011, 2012 рр.), «срібло» (2016 р.) та три «бронзи» (2010, 2014, 2017 рр.) континентальних чемпіонатів і бронзова нагорода світового форуму 2015 року. А найвищим досягненням аспірантки ЛДУФК Юлії Ткач є титул чемпіонки світу 2014 року, який вона виборола у столиці Узбекистану Ташкенті.

Окрім Юлії Ткач, місце у світовій двадцятці виборола ще низка вихованок львівської школи боротьби: І. Гусяк, Т. Кіт, А. Лисак, О. Гергель, А. Черкасова.

Фото: XSPORT.ua

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