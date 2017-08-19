У мерії виділили півмільйона гривень на очищення озера на вулиці Вахнянина

У Львові виділили півмільйона гривень на покращення стану водойми на вул. Вахнянина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Одним з пріоритетних об’єктів для нас є озеро на вул. Вахнянина. Адже там є зона рекреації, люди відпочивають, діти займаються водними водами спорту. Тобто цей об’єкт максимально задіяний. Тому цього року півмільйона грн. виділено Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, як розпоряднику коштів, щоб він покращив благоустрій водойми на вул. Вахнянина. Адже згідно з рішенням виконавчого комітету і ухвали сесії ЛМР, Центр є відповідальним за цю водойму.

Знаємо, що недавно відбувся тендер на проведення робіт з очистки озера. Ми будемо слідкувати за доцільністю і якістю робіт. Адже кожна робота має давати не зоровий ефект, а природоохоронний. Тобто заходи мають бути спрямовані на покращення еко-системи водойми», – розповів Андрій Галушка, начальник управління екології та благоустрою ЛМР.