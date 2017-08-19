У автомобілі мешканця Львівщини прикордонники знайшли сім кілограмів бурштину

Прикордонники львівського загону виявили в авто мешканця Стрия сім кілограмів бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Партію контрабандного бурштину виявили сьогодні вночі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів» прикордонники Львівського загону. На початку прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку водія, який їхав за кермом автомобіля «Ауді» до Польщі. Тому автівку вивели для додаткової перевірки. Після чого з’ясувалося, що прямуючи до сусідньої країни українець перевозив необроблене жовто – коричневе каміння. Усьго прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 7 кілограмів необробленого бурштину.

Протягом 2017 року прикордонниками Львівського загону було виявлено близько 160 кілограмів бурштину. Каміння вилучено та передано працівникам фіскальної служби.

Фото: прикордонники