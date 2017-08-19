Під час святкування Дня Незалежності на Львівщині посилять заходи безпеки

У Львівській області у період 23-24 серпня правоохоронні органи посилять заходи безпеки, а служби життєзабезпечення працюватимуть у режимі підвищеної готовності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської ОДА.

«Враховуючи ситуацію на Сході України, а також посилення ризиків терористичних загроз, ми повинні забезпечити правопорядок і безпеку мешканців та гостей Львівщини під час святкування Дня Державного Прапору та Дня Незалежності України. У цей час всі служби мають бути готовими злагоджено реагувати на будь-які ситуації та гарантувати стабільне функціонування систем життєзабезпечення населення . Ми повинні контролювати ситуацію», – наголосив голова ЛОДА Олег Синютка.

У разі виявлення підозрілих дій невідомих осіб, громадян просять повідомляти на телефон Служби оперативної допомоги населенню “112”.

Окрім того, обласне Управління СБУ нагадує про заходи безпеки у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів та радить користуватись алгоритмом першочергових дій для персоналу підприємств, установ та організацій:

При виявленні підозрілого предмета на об’єкті:

– не наближатися, не торкати, не розкривати та не переміщати знахідку;

– повідомите про подію правоохоронні органи;

– зафіксуйте установчі дані осіб, що знайшли предмет, і забезпечте їхню присутність до моменту прибуття оперативно-слідчої групи правоохоронних органів;

– організуйте евакуацію персоналу та сторонніх осіб від місця перебування підозрілого предмета;

– забезпечте можливість безперешкодного проходу та проїзду до предмета співробітників і транспорту оперативно-слідчої групи;

Заходи попереджувального характеру:

– здійснити комплексне обстеження стану надійності охорони об’єкта, посилити пропускний режим по допуску на об’єкт автотранспорту, персоналу і відвідувачів, проводити ретельну перевірку ввезеного на об’єкт майна і внесеної ручної поклажі;

– додатково встановити модернізовані системи сигналізації і відеоспостереження в зонах підвищеного ризику;

– організувати проведення систематичних обходів та оглядів об’єкта, а також прилеглої до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання закладки вибухових пристроїв, а також виявлення сторонніх осіб, що виявляють підвищений інтерес до об’єкта;

– провести інструктивні заняття з персоналом про порядок дій при прийомі телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами;

При надходженні погрози по телефону:

Приймаючи анонімне телефонне повідомлення про можливе здійснення актів тероризму необхідно пам’ятати, що вони несуть важливу криміналістичну інформацію, тому в розмові з анонімом необхідно запам’ятати і зафіксувати якнайбільше даних. Зокрема:

– зафіксувати дату, час і тривалість анонімного повідомлення;

– при одержанні анонімного повідомлення спробувати «зав’язати розмову» з анонімом і з’ясувати конкретну інформацію про його особу, професію, місце перебування і, якщо можливо, схилити до добровільного відмовлення від задуманої акції;

– під час розмови вжити заходів щодо запису фонограми анонімного повідомлення, визначення номера телефону анонімного абонента шляхом використання технічних можливостей даного телефонного апарата;

– при відсутності таких можливостей через співробітників спробувати повідомити про анонімне повідомлення службу охорони підприємства (усі дані про зміст погроз або вимог, викладених анонімним абонентом, характеристику його голосу, мови, манери викладу погроз і вимог);

– при надходженні погрози на телефонний апарат з автоматичним визначником номера і звукозаписним пристроєм, відразу після завершення розмови з анонімом вжити заходів щодо збереження аудіозапису. Передбачте заходи по запису можливого наступного дзвінка зловмисника.

Вибух на території об’єкта:

У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:

– за списком екстреного оповіщення викликати на об’єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);

– повідомити про подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи;

– організувати евакуацію персоналу з епіцентру вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;

– до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим першу медичну допомогу;

– відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення;

– оточити місце вибуху і забезпечити його ізоляцію до прибуття компетентних органів;

– при виникненні пожежі вжити заходів щодо її гасіння власними силами за допомогою наявних протипожежних засобів.

Телефони оперативних чергових суб’єктів боротьби з тероризмом:

– черговий УСБУ у Львівській області – (032) 261-61-43

– черговий ГУ НП у Львівській області – (032) 258-60-01

– черговий ГУ ДСзНС у Львівській області – (032) 239-02-62

– гаряча лінія Львівської ОДА (по Львівській області) – тел.112