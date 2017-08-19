На Львівщині «Мерседес» насмерть збив пішохода

У Городоцькому районі водій автомобіля «Мерседес» насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

18 серпня о 22:57 год. на автодорозі Львів – Шегині в с. Родатичі Городоцького району 25-річний водій автомобіля «Мерседес», 1992 року народження, житель м. Львова, здійснюючи обгін автобуса скоїв наїзд на невстановлену особу чоловічої статті, внаслідок чого остання загинула.

Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.