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Моторошна ДТП з автомобілем Димінського: родичі загиблої шукають свідків

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Родичі загиблої в моторошній ДТП біля Львова шукають очевидців події. Про це у Facebook повідомляє брат загиблої Степан Мацевко, передає Львівський портал.

«Друзі, вчора в мене в родині сталася біда. Погань, що називається Петро Димінський, вбив мою сестру Наталю Трілу.  Близько 15.00год. вона виїхала на своєму авто зі Львова в напрямку села Ямельня Яворівського району, де вона проживала. В дозволеному місці вона повернула ліворуч в сторону села. В цей час Мерседес моделі S-65 AMG (н/з АС0277ВР), яким керував Димінський, в супроводі позашляховика марки Lexus (н/з ВС0222СК), грубо порушивши ПДР, на великій швидкості в населеному пункті здійснив обгін у недозволеному місці.

Внаслідок цього сталася страшна ДТП, в якій загинула моя сестра. Після ДТП Петро Димінський, як останнє лайно, не надавши першої медичної допомоги, пересів в позашляховик Lexus (н/з ВС0222СК) і змився у невідомому напрямку. Після чого до авто Димінського підійшов його охоронець і стверджував що це він був за кермом Мерседеса», – написав він.

За його словами, зіткнення було дуже сильним, з авто сестри не залишилося нічого, «Мерседес» злетів в кювет і врізався в дерево.

«Чомусь на водію, який стверджує що був за кермом, нема жодної подряпини чи синця. Також є свідки, які бачили як Димінський пересідав у позашляховик. Тепер він максимально замітає сліди і уникає кримінальної відповідальності. Не можна залишати вбивцю без покарання. Якщо ця потвора зараз уникне відповідальності – завтра вона і надалі буде вбивати невинних людей», – зазначає родич загиблої.

Також він просить допомоги у зборі додаткових свідчень та інформації з телефонів, фотоапаратів чи відеореєстраторів. Звертатись можна за телефоном 0676700762.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії.

Фото: Facbook Stepan Matsevko

 

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