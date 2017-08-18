З’явились деталі смертельної ДТП за участі Димінського

Стали відомі подробиці смертельної ДТП біля Львова, де загинула жінка-водій. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 18 серпня, близько 15.00 на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня, Яворівського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Бенц С65», 43-річний львів’янин, скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 31-річної мешканки одного з сіл Яворівського району.

Внаслідок отриманих травм жінка-водій померла на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова.