ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові п’яний водій розбив три автівки, а потім погрожував мешканцям розправою

|

У Львові п’яний водій розбив три автомобілі та погрожував мешканцям розправою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, патрульні отримали виклик на вулицю Дунайську, де чоловік, керуючи транспортним засобом Smart, здійснив зіткнення з трьома транспортними засобами. Власники пошкоджених автомобілів вийшли зі своїх домівок та побачили, що водій Smart перебуває з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік поводив себе агресивно та погрожував громадянам фізичною розправою.

Коли приїхали патрульні чоловік продовжував протиправну поведінку та почав кидатися на інспекторів. Проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився у присутності двох свідків. Крім цього чоловік не втратив можливості пригрозити свідкам розправою.

Троє осіб написали заяви на цього водія. Патрульні склали на чоловіка протокол затримання, протокол за вчинення ДТП, за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння та за хуліганство. Крім цього на водія винесли постанову за керування без документів.

Відео: патрульна поліція Львова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів