У Львові п’яний водій розбив три автівки, а потім погрожував мешканцям розправою

У Львові п’яний водій розбив три автомобілі та погрожував мешканцям розправою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, патрульні отримали виклик на вулицю Дунайську, де чоловік, керуючи транспортним засобом Smart, здійснив зіткнення з трьома транспортними засобами. Власники пошкоджених автомобілів вийшли зі своїх домівок та побачили, що водій Smart перебуває з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік поводив себе агресивно та погрожував громадянам фізичною розправою.

Коли приїхали патрульні чоловік продовжував протиправну поведінку та почав кидатися на інспекторів. Проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився у присутності двох свідків. Крім цього чоловік не втратив можливості пригрозити свідкам розправою.

Троє осіб написали заяви на цього водія. Патрульні склали на чоловіка протокол затримання, протокол за вчинення ДТП, за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння та за хуліганство. Крім цього на водія винесли постанову за керування без документів.

Відео: патрульна поліція Львова