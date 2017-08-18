У Львові бездомний обікрав жінку

У Львові безхатченко пограбував перехожу. Встановлено, що 32-річний чоловік відібрав у жінки гаманець, пакет з продуктами та ключі від квартири. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Залізничний відділ поліції 17 серпня за допомогою звернулася 51-річна львів’янка. Жінка повідомила, що на одній з вулиць міста зловмисник, застосувавши силу, відібрав у неї гаманець з грошима в сумі 170 гривень, пакет з продуктами харчування та ключі від квартири.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 32-річний чоловік без постійного місця проживання.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.