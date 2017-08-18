Цьогоріч українців з вірусним гепатитом лікуватимуть дешевше та ефективніше

У 2017 році в Україні вдасться охопити лікуванням від гепатиту в 2,5 разів більше пацієнтів, ніж у 2016 році. Це стало можливим завдяки включенню до номенклатури закупівель сучасних препаратів від вірусних гепатитів – даклатасвір та софосбувір/велпатасвір (препарати прямої дії). Про це повідомляє прес-службі Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

Таке рішення прийняла постійна робоча група МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель за зверненням БО “Мережа ЛЖВ”. Ціна нових препаратів у 2,5 рази нижча, а ефективність лікування – вища.

«Вихід на український ринок сучасних препаратів – важливий крок у подоланні вірусного гепатиту в Україніи. Це результат тривалої спільної роботи державного та неурядового секторів. Міністерство буде й надалі докладати максимум зусиль для розширення доступу до ліків та здійснення якісного лікування пацієнтів, котре відповідає міжнародним стандартам», — зазначив Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров’я Україн.

Офіційно на обліку в Україні стоїть 48 тис. хворих на гепатит С, котрі потребують лікування. Спільними зусиллями МОЗу та профільних недержавних організацій охопити всіх пацієнтів лікуванням орієнтовно вдасться протягом найближчих років.

«Ми вітаємо той факт, що завдяки спільним діям МОЗ та пацієнтських організацій вдалося домогтися революційного кроку – держава не буде закуповувати препарати від гепатиту минулого століття. А це означає, що ще більше українців отримає шанс на повноцінне життя», — підкреслює Сергій Дмитрієв, директор з політики і адвокації Всеукраїнської Мережі ЛЖВ.

Загалом практика лікування препаратами прямої дії для України не нова. Починаючи з 2016 року, в Україні почали закуповувати за кошти Державного бюджету ряд таких препаратів. Проте ті препарати, які були щойно додані до закупівель, є більш універсальними, оскільки ефективно діють одразу на всі генотипи вірусу гепатиту С. В Україні непоодинокі випадки, коли пацієнти вже лікуються цими препаратами за власний кошт.

«Насправді у нашій країні повально використовується даклатасвір та софосбувір/велпатасвір, — прокоментував Віктор Петров, лікар-інфекціоніст. — От тільки купують їх за власний кошт і на чорному ринку. Включення цих препаратів до номенклатури закупівель дозволить вивести їх із тіні».

У всьому цивілізованому світі вже перейшли на лікування препаратами прямої дії, а виробники припиняють виробництво пегільованих інтерферонів, якими лікували пацієнтів ще донедавна.

«Пегільовані інтерферони давали лише 40-50% шансу на життя. У світі від цього лікування вже майже відмовилися. Нові препарати показують виліковність більше 90%, і ціна на них в рази нижча для України. Тому дії Міністерства охорони здоров’я цілком логічні: в умовах критичного дефіциту бюджету потрібно закуповувати більш ефективні ліки і забезпечувати ними більшу кількість пацієнтів. Ми раді, що міністерство дослухається до пацієнтів», – розказує Ольга Стефанишина, виконавчий директор БФ «Пацієнти України».

Поки що нові препарати не зареєстровано в Україні. Проте існуюче законодавство дозволяє зареєструвати ці препарати за скороченою процедурою.