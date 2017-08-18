Шість причин, чому потрібно прибирати «сюрпризи» після своїх собак на вулиці

Собака – це велике щастя. І не менша відповідальність. Ми окреслили 6 причин завжди прибирати за своїм улюбленцем на прогулянці. І краще почати якнайшвидше. Інакше це становить реальну загрозу здоров’ю, довкіллю і гаманцю.

Бактерії

В одному грамі собачих фекалій мешкають 23 мільйони кишкових бактерій. У людському організмі вони можуть спричинити спазматичний біль, кишкові розлади і проблеми з нирками. Ще однією небезпекою є ехінококоз. Це хронічне паразитарне захворювання, що вражає печінку, легені та інші органи кістами личинкової форми стрічкового гельмінта Ехінококус гранульоза.

Поки за собаками не прибирають, усе це люди несуть додому на власному взутті. Подумайте продітей, людей з вадами зору, похилого віку та містян на інвалідних візках.

До речі, за отруйними властивостями собачі екскременти прирівнюють до нафти і хімікатів. Вони забруднюють ґрунти і воду.

Це не добрива!

Продукти життєдіяльності собак помилково вважають природними добривами. Це не так. Купки ваблять інших песиків помочитися на це місце. У сечі є азот, який призводить до опіку ґрунту. Вам траплялися невеличкі ділянки із вигорілою травою? Це заслуга не сонячних променів, а безвідповідальних власників собак.

Купка до купки

Собачі екскременти довго розкладаються. Подекуди до кількох місяців. Купка не зникне сама по собі. Радше поруч із нею невдовзі з’явиться ще одна. Особливо у районах, де мешкають багато собак. Прибирайте за своїм улюбленцем, аби не дозволити комунальним службам вину за занедбані газони перекладати з себе на вас.

Штрафи

Це не повинно бути вашим головним стимулом. Та все ж. Є законні підстави штрафувати власника, який не прибирає за своїм собакою, на суму від 340 до 1360 грн за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

А, наприклад, у Великій Британії та Італії це близько 100 євро. У Франції – до 200. У Німеччині – 500 євро. В Америці штраф може скласти до 500$. В Іспанії власники, які не прибирають за собаками, заплатять приблизно 1500 євро. При цьому згадайте, як у цих країнах виглядають міста. Дбати про довкілля і зовнішній вигляд вулиць і парків там громадян змушують не стільки штрафи, скільки культура ставлення до тварин і відповідальність.

Песику соромно

Гуляти з собаками треба у віддалених або спеціально відведених місцях. Наприклад, у центрі Львова вже рік працює сучасний Dog-парк. А в Києві тренувально-вигульний майданчик відкрили цього літа. Обидві території приймають усіх охочих і доступні безкоштовно. Щодо віддалених місць, це потрібно тому, що робити свої справи посеред дороги на очах у перехожих для собаки дискомфортно і принизливо. Поважайте почуття свого улюбленця. Песику соромно за його купку. Чому не соромно вам?

І пам’ятайте: здоровий раціон вашого собаки зробить випорожнення менш смердючими! Для цього слід годувати улюбленця якісним кормом.

Позитивний образ

Сам від вас залежить, як інші ставитимуться до власників тварин і до самих собак. Заохочуйте власним прикладом. Прибирання не вимагає особливих зусиль чи спеціальних засобів. Просто треба кожного разу на прогулянці мати з собою кілька пакетів. Можна використовувати одноразові рукавички. Для додаткового захисту беріть з собою вологі серветки або антибактеріальний гель для рук. А якщо вам важко нахилятися або ж ви не можете себе змусити торкнутися купки навіть через пакет, придбайте спеціальний совок для екскрементів.

Усі, хто бачитиме, наскільки простою є процедура прибирання, менше схильні думати, що лишити собачі фекалії на вулиці – це нормально.

Таке ставлення до улюбленця дозволить уникнути скарг невдоволених сусідів чи перехожих. І що найголовніше – позитивно впливатиме на загальний образ власників собак.

Джерело: Кормотех