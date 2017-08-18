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СБУ спіймала на хабарі слідчого Національної поліції Львівщини

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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі у три тисячі доларів слідчого одного з районних відділів Національної поліції Львівщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає Львівський портал.

Правоохоронці встановили, що поліцейський вимагав три тисячі доларів США від батьків підозрюваного у зґвалтуванні за перекваліфікацію матеріалів на злочин із більш м’яким покаранням та подальшим закриттям справи.

Оперативники спецслужби затримали слідчого, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання всієї суми хабара поблизу будівлі райвідділу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення слідчому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.

Відео: СБУ

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