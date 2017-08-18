«Радість у животику»: у Львові проведуть свято для майбутніх мам

Завтра, 19 серпня, об 11.30 год. на проспекті Свободи, 15 львів’янок запрошують на свято для вагітних «Радість у животику». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

В рамках цього заходу майбутні мами нашого міста зможуть дізнатися таємниці успішної вагітності, легких пологів та розвитку дітей.

Про це розкажуть провідні лікарі та психологи України, а також відомі мами нашого міста. Почесною гостею свята стане успішна мама п’ятьох синів, перша леді Львова Катерина Кіт-Садова. Вона поділиться із відвідувачами секретами свого материнства, тим, як організувати побут та лад у такій великій сім’ї, а також розкаже про те, як готувала кожного зі своїх синів до появи нового члена родини.

Більше інформації – за тел. 067-97-70-382 РЦ «Мацьопа»

Фото: Tochka.net